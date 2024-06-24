Orhan UĞUROĞLU
MHP’de değişim olur mu?
Kemal Kılıçdaroğlu; 17 Aralık 1948 doğumlu.
22 Mayıs 2010’da CHP Genel Başkanı seçildi.
8 Kasım 2023’te koltuğunu Özgür Özel’e devretti. 13,5 yıl CHP Genel Başkanlığı yaptı.
Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 doğumlu.
6 Temmuz 1997’de MHP Genel Başkanı seçildi. 27 yıllık MHP Genel Başkanlığı sürüyor.
Deniz Baykal döneminde Devlet Bahçeli’nin karnesi:
- 18 Nisan 1999
MHP: % 17,98 oran - 129 Milletvekili.
CHP: %8,71 – 0 milletvekili
- 3 Kasım 2002
MHP: % 8,36 oran 0 milletvekili
CHP: % 19,39 – 178 milletvekili
- 22 Temmuz 2007
MHP: % 14,27 oran – 71 milletvekili
CHP: % 20.88 – 112 milletvekili
KEMAL KILIÇDAROĞLU – DEVLET BAHÇELİ REKABETİ
- 12 Haziran 2011
MHP: % 13,01 oran – 53 milletvekili
CHP: % 25,98 oran – 112 milletvekili
2. 7 Haziran 2015
MHP: % 16,29 oran – 80 milletvekili
CHP: % oran - 132 milletvekili
- 1 Kasım 2015
MHP: % 10,76 oran – 59 milletvekili
CHP: % 25,32 oran - 134 milletvekili
- 24 Haziran 2018
MHP: % 11,10 oran – 49 milletvekili
CHP: % 22,65 oran - 146 milletvekili
- 14 Mayıs 2023
MHP: % 10,07 oran – 50 milletvekili
CHP: % 25,35 oran - 139 milletvekili
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’nin yarıştıkları 5 genel seçimde;
CHP; 663 Milletvekilliği kazandı.
MHP: 291 Milletvekilliği kazandı.
YEREL SEÇİM- Belediye Başkanlığı sayısına göre karne notları:
1999- MHP: 499
YEREL SEÇİM- Kılıçdaroğlu – Bahçeli rekabet dönemi
2004- CHP: 467 / MHP: 247
2009- CHP: 503 / MHP: 483
2014- CHP: 226 / MHP: 116
AKP Ankara ve İstanbul saltanatını sürdürdü.
2019 yerel seçiminde Kılıçdaroğlu 11, Bahçeli 1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanarak 25 yıllık AKP saltanatını yıkarak İstanbul ve Ankara’yı kazandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu – Bahçeli rekabet dönemi.
10 Ağustos 2014
AKP- Recep Tayyip Erdoğan – % 51,79
CHP- MHP - Ekmeleddin İhsanoğlu – % 38,44
HDP- Selahattin Demirtaş - % 9,76
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli birlikte kaybettiler.
24 Haziran 2018
AKP- Recep Tayyip Erdoğan - % 52,59
CHP- Muharrem İnce – % 30,64
HDP- Selahattin Demirtaş – % 8,40
İYİ Parti- Meral Akşener – % 7,29
SAADET- Temel Karamollaoğlu – % 0,89
MHP: Aday çıkarmadı ve Erdoğan’ı destekledi.
14 Mayıs- 28 Mayıs 2. Tur sonucu:
AKP+ MHP+ BBP+ DSP+ Hüda Par+ Sinan Ogan’dan oluşan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 1. Tur: % 49,52 seçilemedi. 2. Tur: % 52,18 seçildi
CHP+ İYİ Parti+ DEVA+ Gelecek+ Saadet+ Demokrat Partilerden oluşan Millet İttifakı adayı- Kemal Kılıçdaroğlu – 1. Tur % 44,88 - 2. Tur % 47,82 seçilemedi.
Zafer+ Adalet partilerinin ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 1. Tur: % 5,17 kazanamadı. 2. Tur’da Erdoğan’ı destekledi.
Hafızlarımızı tazeledik.
Bu siyasi seçim tablosu sonunda;
13,5 yıllık genel başkan Kılıçdaroğlu 5 Genel seçim kaybetti.
27 yıllık genel Başkan Bahçeli 8 Genel Seçim kaybetti.
Yerel seçimlerde birlikte kaybettiler.
Cumhurbaşkanı seçimlerinde 2018 ve 2023’te MHP aday çıkartmadı Bahçeli’nin desteği ile AKP’li Erdoğan’a 2 kez kazandı.
Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım 2023’te 38. CHP olağan kurultayında Özgür Özel’e kaybetti.
Kılıçdaroğlu 13,5 yılda, iki katı sürede 27 yılda Bahçeli partilerini tek başına iktidar yapamadı.
13,5 yıl sonra CHP’de değişim gerçekleşti.
1 Kasım 2015 seçim yenilgisinden sonra değişim isteyen Meral Akşener ve arkadaşları MHP’den ihraç edildi. Değişim olamadı.
Bahçeli koltuğunu AKP destekli siyasi yargı kararı ile kurtardı. Vefa borcunu da 2 kez cumhurbaşkanı seçtirerek Erdoğan’a ödedi.
27 yıl sonra MHP’de değişim olur mu?
Hiç sanmıyorum ama şunu da merak ediyorum:
Kılıçdaroğlu’na karşı olduğu gibi özgür medya neden MHP’de değişimi gündeme getiremiyor?
Özellikle Sinan Ateş siyasi cinayetinden sonra diyorum ki;
- MHP’de de değişim gerekir.
Ayrıca vurgulanması gereken en önemli siyasi tespitte şudur:
Değişim yapan kazanır.
CHP ve yeni genel başkanı Özgür Özel başardı.
Özgür Özel sadece 22 yıllık AKP iktidarını değil, 31 Mart’ta AKP + Devlet Gücünü de yendi…
47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptı.
İYİ Parti’de değişim oldu ki Müsavat Dervişoğlu da partiyi toparlarsa ilk seçimde başarılı olur.
Bilinsin ki; 2028 seçiminde Allah uzun ömür versin Bahçeli de Kılıçdaroğlu da 80 yaşında olacak.