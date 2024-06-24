MHP’de değişim olur mu?

Kemal Kılıçdaroğlu; 17 Aralık 1948 doğumlu.

22 Mayıs 2010’da CHP Genel Başkanı seçildi.

8 Kasım 2023’te koltuğunu Özgür Özel’e devretti. 13,5 yıl CHP Genel Başkanlığı yaptı.

Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 doğumlu.

6 Temmuz 1997’de MHP Genel Başkanı seçildi. 27 yıllık MHP Genel Başkanlığı sürüyor.

Deniz Baykal döneminde Devlet Bahçeli’nin karnesi:

18 Nisan 1999

MHP: % 17,98 oran - 129 Milletvekili.

CHP: %8,71 – 0 milletvekili

3 Kasım 2002

MHP: % 8,36 oran 0 milletvekili

CHP: % 19,39 – 178 milletvekili

22 Temmuz 2007

MHP: % 14,27 oran – 71 milletvekili

CHP: % 20.88 – 112 milletvekili

KEMAL KILIÇDAROĞLU – DEVLET BAHÇELİ REKABETİ

12 Haziran 2011

MHP: % 13,01 oran – 53 milletvekili

CHP: % 25,98 oran – 112 milletvekili

2. 7 Haziran 2015

MHP: % 16,29 oran – 80 milletvekili

CHP: % oran - 132 milletvekili

1 Kasım 2015

MHP: % 10,76 oran – 59 milletvekili

CHP: % 25,32 oran - 134 milletvekili

24 Haziran 2018

MHP: % 11,10 oran – 49 milletvekili

CHP: % 22,65 oran - 146 milletvekili

14 Mayıs 2023

MHP: % 10,07 oran – 50 milletvekili

CHP: % 25,35 oran - 139 milletvekili

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’nin yarıştıkları 5 genel seçimde;

CHP; 663 Milletvekilliği kazandı.

MHP: 291 Milletvekilliği kazandı.

YEREL SEÇİM- Belediye Başkanlığı sayısına göre karne notları:

1999- MHP: 499

YEREL SEÇİM- Kılıçdaroğlu – Bahçeli rekabet dönemi

2004- CHP: 467 / MHP: 247

2009- CHP: 503 / MHP: 483

2014- CHP: 226 / MHP: 116

AKP Ankara ve İstanbul saltanatını sürdürdü.

2019 yerel seçiminde Kılıçdaroğlu 11, Bahçeli 1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanarak 25 yıllık AKP saltanatını yıkarak İstanbul ve Ankara’yı kazandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu – Bahçeli rekabet dönemi.

10 Ağustos 2014

AKP- Recep Tayyip Erdoğan – % 51,79

CHP- MHP - Ekmeleddin İhsanoğlu – % 38,44

HDP- Selahattin Demirtaş - % 9,76

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli birlikte kaybettiler.

24 Haziran 2018

AKP- Recep Tayyip Erdoğan - % 52,59

CHP- Muharrem İnce – % 30,64

HDP- Selahattin Demirtaş – % 8,40

İYİ Parti- Meral Akşener – % 7,29

SAADET- Temel Karamollaoğlu – % 0,89

MHP: Aday çıkarmadı ve Erdoğan’ı destekledi.

14 Mayıs- 28 Mayıs 2. Tur sonucu:

AKP+ MHP+ BBP+ DSP+ Hüda Par+ Sinan Ogan’dan oluşan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 1. Tur: % 49,52 seçilemedi. 2. Tur: % 52,18 seçildi

CHP+ İYİ Parti+ DEVA+ Gelecek+ Saadet+ Demokrat Partilerden oluşan Millet İttifakı adayı- Kemal Kılıçdaroğlu – 1. Tur % 44,88 - 2. Tur % 47,82 seçilemedi.

Zafer+ Adalet partilerinin ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 1. Tur: % 5,17 kazanamadı. 2. Tur’da Erdoğan’ı destekledi.

Hafızlarımızı tazeledik.

Bu siyasi seçim tablosu sonunda;

13,5 yıllık genel başkan Kılıçdaroğlu 5 Genel seçim kaybetti.

27 yıllık genel Başkan Bahçeli 8 Genel Seçim kaybetti.

Yerel seçimlerde birlikte kaybettiler.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 2018 ve 2023’te MHP aday çıkartmadı Bahçeli’nin desteği ile AKP’li Erdoğan’a 2 kez kazandı.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım 2023’te 38. CHP olağan kurultayında Özgür Özel’e kaybetti.

Kılıçdaroğlu 13,5 yılda, iki katı sürede 27 yılda Bahçeli partilerini tek başına iktidar yapamadı.

13,5 yıl sonra CHP’de değişim gerçekleşti.

1 Kasım 2015 seçim yenilgisinden sonra değişim isteyen Meral Akşener ve arkadaşları MHP’den ihraç edildi. Değişim olamadı.

Bahçeli koltuğunu AKP destekli siyasi yargı kararı ile kurtardı. Vefa borcunu da 2 kez cumhurbaşkanı seçtirerek Erdoğan’a ödedi.

27 yıl sonra MHP’de değişim olur mu?

Hiç sanmıyorum ama şunu da merak ediyorum:

Kılıçdaroğlu’na karşı olduğu gibi özgür medya neden MHP’de değişimi gündeme getiremiyor?

Özellikle Sinan Ateş siyasi cinayetinden sonra diyorum ki;

- MHP’de de değişim gerekir.

Ayrıca vurgulanması gereken en önemli siyasi tespitte şudur:

Değişim yapan kazanır.

CHP ve yeni genel başkanı Özgür Özel başardı.

Özgür Özel sadece 22 yıllık AKP iktidarını değil, 31 Mart’ta AKP + Devlet Gücünü de yendi…

47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptı.

İYİ Parti’de değişim oldu ki Müsavat Dervişoğlu da partiyi toparlarsa ilk seçimde başarılı olur.

Bilinsin ki; 2028 seçiminde Allah uzun ömür versin Bahçeli de Kılıçdaroğlu da 80 yaşında olacak.