Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme: MHP’li eski Milletvekili Olcay Kılavuz da 'şüpheli' oldu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı, zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girdi.

“CİNAYETE YARDIM SUÇLAMASI”

Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Parlamenter bürodaki dosyanın, yeniden seçilemeyen Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor.

SORUŞTURMADA “BAŞSAVCIVEKİLİ KRİZİ” YAŞANIYOR

Öte yandan soruşturmada yeni bir başsavcı vekili krizi yaşandığı öne sürülüyor.

İddiaya göre, 20 Temmuz’daki adli tatil başlangıcında dosyayı koordinatör olarak yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer’den devralan Başsavcıvekili Ahmet Altun, dosyadaki delil durumunu görünce soruşturmadan çekilmek istedi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Altun, Ankara Başsavcısı Ahmet Akça’ya giderek soruşturmadan çekilmek istediğini söyledi. Ancak Başsavcı Akça, Altun’un bu isteğini geri çevirdi.

Dosyada gelinen aşama ve delil durumunu gören Altun'un soruşturmadan çekilme talebi de kabul görmeyince apar topar izne ayrıldığı iddia edildi.

Altun’un dosyada yaşanabilecek yeni gelişmeler nedeniyle tedirgin olduğu, dosyada imzasının bulunmasını istemediği öne sürülüyor.

Altun’un soruşturma dosyasına gelen çok önemli bir evrakın dosyaya girmemesi için özel bir çaba sarf ettiği ancak buna engel olamayınca çekilme kararı aldığı da iddia ediliyor.