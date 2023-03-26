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Vatandaşın seçim yorumu gündem oldu. Z kuşağı, dans ettiği için İnce'ye oy vermeyi gözden geçirmeli

Sokak röportajında “Kime oy vereceksiniz?” sorusuna bir vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Röportaj veren vatandaş, Muharrem İnce’ye oy vermeyi düşünen Z kuşağına “Kararlarını gözden geçirmeliler” dedi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 19:20
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Vatandaşın seçim yorumu. Z kuşağı, İnce'ye oy vermeyi gözden geçirmeli

Vatandaşın seçim yorumu gündem oldu. Z kuşağı, dans ettiği için İnce'ye oy vermeyi gözden geçirmeli
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Sokak röportajında soruları yanıtlayan bir vatandaş verdiği yanıt ile sosyal medya gündemine oturdu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceği sorulan vatandaş, “Sadece dansı için oy verme kararınızı gözden geçirin” diyerek Muharrem İnce’ye oy verecek Z kuşağına seslendi.

Vatandaşın verdiği röportajı şu şekilde:

-Kime oy vereceksiniz?

Kılıçdaoğlu’na vereceğim tabi ki ama ben özellikle gençliğe bir şey söylemek istiyorum. ‘Z kuşağı size güveniyoruz. Siz değiştireceksiniz. Oy potansiyeliniz yüksek’ diyoruz ya. Nedense bu aralar, Sayın Muharrem beye dansından dolayı oy vereceğim kafasına giriyorlar. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Seçim sisteminin çok fazla değiştiğini göz önünde bulundurmaları lazım. İlk turda Muharrem beye, ikinci turda Kılıçdaroğlu’na veririm diyorlar. İlk turda verdikleri oy ile meclis çoğunluğunu AK Parti’ye kaptıracaklarını, Anayasa’yı değiştirmek için 360 salt çoğunluk gerektiğini, en azından çoğunluğun 301 olduğunu unutmamaları lazım. Meclisin çoğunluğunu AK Parti’ye bıraktıkları zaman, ilk turda Muharrem beye oy vererek, daha sonra parlamenter sisteme geçmek için, Anayasa değişikliği için çoğunluk gerektiğinde Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapamayacak.

-İstanbul ve Ankara’daki topal ördek yaratılmış olacak.

Aynen topal ördek. Ne olacak bundan sonra? ‘Bakın Kılıçdaroğlu o kadar söz verdi. Hiçbirini yapamadı.’ Bu saatten sonra, bakın Kılıçdaroğlu’nu onaylamıyor olabilirsiniz. Benim de onaylamadığım noktaları var. Karşı koyduğum nokta da yaşı. Şu yaşlı siyasetçi olayından kurtulmak isterdim ama şu anda bir sistem değişikliğini istiyor ve onaylıyorsak, karşımızdaki en güçlü aday da Sayın Kılıçdaroğlu’ysa, oyumuzu ona göre kullanmamız gerekiyor ki tek adam sisteminden kurtulabilmek için.

-Tartışma var. İlk turda Muharrem İnce’ye oy veren AK Partililer, ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermez. Bu yüzden ilk seçimde bu işi bitirmek lazım.

O yüzden Z kuşağı, kakara kikiriyi bırakıp, biraz mantıklı düşünüp, sadece dansı için oy verme kararlarını gözden geçirmelerini istiyorum ben.

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