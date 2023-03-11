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Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek

40 yılına giren Microsoft Word’e kısayolla ilgili beklenen özellik geliyor.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 07:53
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Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor

Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Microsoft Word, yıllardır beklenen basit bir metin yapıştırma özelliğini alıyor.

Microsoft Office ailesinde metni yapıştırırken aynı zamanda stil, font ve karakter gibi özellikler de belgeye dahil ediliyor.

Ancak yeni güncelleme sayesinde “sadece metni yapıştır” kısayolu eklenecek.

Halihazırda “CTRL + V” komutuyla metin yapıştırdığınızda; yazı tipi boyutu, fontu veya arka plan rengi de beraberinde geliyor. Ancak “Ctrl + Shift + V” sayesinde bu dertten kurtulmak mümkün.

Kısayol desteğinden önce, kullanıcıların sağ tıklayarak yapıştır menüsünden “düz metin”i seçmesi gerekiyordu. Ancak Microsoft, diğer birçok uygulamada bulunan, sadece metin yapıştırma kısayolunu Word için sundu. Bu değişiklik, Word kullanıcıları için kesme, kopyalama ve yapıştırmayı daha kolay hale getirecek.

YENİ KISAYOLU KULLANMAK İÇİN…

Yeni kısayolu kullanmak için Office’in en yeni sürümüne sahip olmalısınız. İmleci metni yapıştırmak istediğiniz yere getirdikten sonra, Ctrl + Shift + V (Mac için Cmd + Shift + V) kısayolunu kullanabilirsiniz. Bu sayede metin, salt haliyle yapıştırılacak.

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