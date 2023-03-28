Microsoft’ta korkutan güvenlik açığı. Kullanıcılar dikkat

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Windows işletim sistemlerinde bir güvenlik açığı tespit edildi.

Eski yazılım mühendisi Chris Blume tarafından ortaya çıkarılan açık “aCropalypse” olarak adlandırıldı.

Güvenlik açığı cihazlarda bulunan “Ekran Görüntüsü” aracından kaynaklanıyor. Bu aracı kullanarak belirli bir bölgenin ekran görüntüsünü aldığınızda diğer bölümler de görülebiliyor.

Bundan dolayı da kullanıcıların özel bilgileri başkaları tarafından görülebiliyor.

KULLANICILARA UYARI

Microsoft, Windows PC’ye sahip kullanıcılarına özel yeni bir güvenlik yaması sundu. Firma, bu yamayı kullanıcıların en acil şekilde bilgisayarlarına yapmalarını istedi.