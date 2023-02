﻿Milletine düşmanlık yapan bir yönetim anlayışı oluştu

Vallahi, billahi içime sindiremiyorum, yakıştıramıyorum, utanıyorum, kahroluyorum ve isyan ediyorum.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yandaşı MHP'li Devlet Bahçeli'nin hakaretlerinden ve küfürlerinden nefret ediyorum.

Hayatlarını kaybedenlerin yakınları, sağ kurtulanlar ama evleri yıkılan ya da yıkılacak olan ev sahipleri ve kiracılar, hepsinin yurt genelindeki akrabaları yani milyonlarca kişi elbette büyük acı içinde konuşuyorlar.

İktidarı ağır ve sert sözlerle dahi eleştirseler yerden göğe kadar haklılar.

Çok büyük acı yaşadılar, yaşıyorlar. Allah sabır versin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile konuştum.

Soru: İlk 3 gün Malatya'daki ordu, diğer illerdeki kolordulardaki Mehmetçik bölgeye neden gönderilmedi?

Bülent Kuşoğlu dedi ki;

-"Uzmanlar, ilk gün asker kurtarma çalışmalarına başlayabilse ölenlerin yarısına yakını kurtarılabilirdi diyor.

Dünyada her yerde asker doğal afetlerde görev alır. Bizde askeri dışlamak çok maliyetli oldu.

Askerinden korkan yönetimler, Milletlerinden de korkan zavallı yönetimlerdir ve ülkelerine farkında olarak veya olmayarak çok zarar verirler."

Soru: Tek Adam Rejimi ile yurttaşların sorunları hızla çökülecek deniyordu. Depremler bu rejimi de çökertti mi?

Bülent Kuşoğlu dedi ki;

-"Yürütme erkinde tek seçilmiş kişi yani millete karşı tek sorumlu ve yetkili kişi var ve diğerleri sadece o tek kişiye karşı sorumlu ise o ülkede rasyonel, etkili bir yönetim olabilir mi?

Olamaz ve olmuyor...

Mantığa, bilime aykırı zaten...

Sorun burada!

Çağdaş savaşlar sadece top-tüfekle yapılmıyor. Ekonomi, teknoloji ve hukuk savaşın bir parçası. Kurallara uygun olmayan yapılar ve imar afları savaşı yitirmektir.

Vergi ve servet afları da deprem gibi somut çöküş yaratmasa da çöküştür. Hukukun yok sayılması ise ayrı bir garabet!

Ucube rejim de çöktü ve enkaz haline geldi.

Daha da önemlisi bu ucube rejim öyle bir koruma kalkanı oluşturdu ki yönetenlerden hesap sorulamıyor."

Soru: Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bülent Kuşoğlu dedi ki;

-"Milletimize soruyorum;

Cumhurbaşkanının dünkü ana muhalefet liderine yönelik sözlerini dinleyin lütfen.

Cumhurbaşkanı'na yakıştırıyorsanız hem de böyle bir ortamda yakıştırıyorsanız size de diyebileceğim bir şey yok!

Erdoğan rejimiyle Türkiye'nin öncelikli düşmanı Türk Vatandaşları oldu.

Muhalefet eden, iktidarı eleştiren Türk Vatandaşları, medya kuruluşları, STK'lar hemen İletişim Başkanlığı'nın veya kamu kuruluşlarının hedefi oluyor.

Milletine düşmanlık yapan bir yönetim anlayışı oluştu!

Her konuda ama her konuda yetkili olan yürütme erkinin tek seçilmişi tabii ki her sorunun sorumlusudur aynı zamanda!

Her konuda tek bir yetkili ve tek sorumlu olması çok saçma ama maalesef gerçeğimiz de bu!"

Değerli okurlarım,

Üyesi olmaktan gurur duyduğum Çağdaş Gazeteciler Derneği 45 yaşında.

Yönetim kurulumuzun açıklaması özetle şöyle;

-"1978 yılının Şubat ayının 23'ünde, yani 45 yıl önce bugün; faşizme inat düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü çerçevesinde emekçi dayanışmasında "Biz de 'ÇAĞDAŞ' olarak varız" dedik.

Yıllardır halka halka oluşturulan suç zincirlerinde binlerce insanımızın enkazların altında can vermemesi; tarikatların çatısı altında çocuk yaşta tecavüzlerin normalleştirilmesi; sesini duyuramayanların sesi, sözü kesilenlerin sözü olan yayın organlarının sansürlenmemesi; para baronlarının lüks hayatları için emekçilerin köleleştirilmemesi; hak savunucularının hukuksuzca hapsedilmemesi; laik-demokratik-hukuk devleti ilkelerinin korunması için yaşamaya ve yaşatmaya çalışanların örgütü olmaya devam edeceğiz."