Milli Eğitim’den NUN Vakfı’na gelir kapısı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin muhalefetin tepkileri üzerine mecliste şöyle demişti:

-“Sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz.”

Sözünü de tuttu.

Millî Eğitim Bakanlığı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın, “Eğitimde Bir Adım Ötesi İnisiyatifi” tarafından ortaöğretim öğrencileri için "Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması" izni verdi.

Tek tek anlatayım:

Birincisi: NUN Vakfı bakanlıktan izni almadan yarışmanın başvuru tarihlerini “Türkiye Entelektüel Oyunları” adlı web sayfasında 20 Aralık 2023-19 Ocak 2024 olarak yayınlamış.

İkincisi: İşte Orta Öğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun 4 Ocak 2024’te Bakan Yusuf Tekin adına imzaladığı belge.

Üçüncüsü: Bakanlık İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin WhatsApp gruplarında başvuru süresinin 09 Şubat 2024’e uzatıyor ve okul müdürlerinden yoğun başvuru için takip ve destek talimatı veriyor.

Dördüncüsü: Öğrencilere bu yarışmaya katılmaya baskı yaparak teşvik etmenin tek amacı var. Yarışmaya katılmak için NUN Vakfı tarafından belirlenen kitapları parayla satın alma zorunluluğu.

Beşincisi: 10 adet kitap 1.040 liraya satılıyor.

Bu linki kullanarak görebilirsiniz:

- https://www.dr.com.tr/kataloglar_/teobilgiyarismasi/9196?Page=1&ShowNotForSale=false

Kitapların bazıları yarışmanın destekleyicisi olan yayınevine ait ve işte büyük getiri.

Altıncısı: Yarışmanın toplam ödülü 240 bin lira 1, 2. ve 3. takımlar ile fazla katılım sağlanması mantığı ile danışman öğretmenlere de pay edilecekmiş.

Yedincisi: Türkiye’de 12 binin üzerinde okul var. Her okul sadece bir takım ile katılsa ve 1.040 liraya kitapları alsa ortaya çıkan kazanç şudur:

1.040 lira X 6.000= 6.240.000 lira. (Altı milyon 240 bin lira)

240 bin lirası ödül, 6 milyon lirası rant…

Millî Eğitim Bakanlığı desteği ile kurgu süper.

Rant muhteşem.

Sekizincisi: Yarışmaya Türk Telekom da sponsor olmuş ancak vereceği mali destek belli değil

Sponsorlardan "Enstitü Sosyal" yönetiminde de Alev Alatlı ve ilginçtir eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gibi isimler var.

AKP iktidarının cemaat ve tarikat vakıflarına açtığı rant kapısı işte tam da böyle…