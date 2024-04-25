Milli Takım 6-1 kazandı

Kaynak: AA
Milli Takım 6-1 kazandı
Ay Yıldızlılar yine fırtına gibi esiyor. Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynadığı özel maçı 6-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaştı.

Özbekistan, Kurrat Khudav'ın maçın başında attığı golle öne geçse de milli takım, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

YİNE ÖZBEKİSTAN'LA OYNAYACAKLAR

Ay-yıldızlılar; Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün ikişer gol attığı müsabakada sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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