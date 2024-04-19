A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Montella'yı teknik direktör adayları listesine dahil etti.

Roma'da gerçekleşen bir tesadüf esnasında Napoli Başkanı De Laurentiis ile Montella'nın karşılaştığı ve bir süre sohbet ettiği belirtiliyor. Napoli'nin patronunun, Montella'nın milli takımda gösterdiği performansı takdir ettiği ve övdüğü ifade ediliyor.

Teknik Direktör Listesinde Yer Aldı

Napoli'nin, Montella'yı teknik direktör adayları arasına eklediği ve bu konuda ciddi düşündüğü söyleniyor. Daha önce De Laurentiis'in, Montella'yı takımın başına getirmek istediği ancak bu teklifin Montella tarafından reddedildiği ileri sürülüyor.

Türkiye'deki İstatistikleri

21 Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Montella, görevde olduğu süre zarfında 6 maç yönetti ve bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.