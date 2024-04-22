Milli Takım kampa girdi. İşte aday kadro

Kaynak: İHA
Milli Takım kampa girdi. İşte aday kadro
24 Mayıs’ta Fransa’da yapılacak olan Grand Prix müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri’de 10 günlük kampa girdi.

Görme Engelliler Milli Takım Kampı Argıncık Amatör Spor Tesislerinde başladı. 24 Mayıs’ta Fransa’da yapılacak olan Grand Prix müsabakalarına Kayseri’de hazırlanan milli takım hazırlıklarını 10 gün Kayseri’de sürdürecek. Milli Takımımız Grand Prix müsabakalarında Çin, Japonya ve Arjantin ile mücadele edecek. Milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

B1 Sporcuları: Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Emrah Öcal, Hasan, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Ertuğrul Demirel ve Ramazan Kunduz.

Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, Muhammed İslam Kaya.

Teknik Ekip: Niyazi Metin- Baş Antrenör, Mehmet Mustafa Erdoğan- Antrenör, İsmail Koç- Kaleci Antrenörü, Ömer Gökkaya- Antrenör, Oğuz Şıhoğlu- Atletik Performans Koçu, Ahmet Kaan Çakır- Fizyoterapist.

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