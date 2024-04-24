Milli Takımın rakibi Jamaika

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takımın rakibi Jamaika
U18 Milli Takımımız, Antalya'da düzenlenen UEFA Assist Turnuvası ikinci maçında bugün Jamaika ile karşı karşıya geliyor.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynayacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

Grubumuzun diğer maçında Mali ile Suudi Arabistan saat 12.00'de karşı karşıya gelecek.

UEFA Assist Turnuvası B Grubu'nda Guatemala ile Fas saat 11.30'da, Slovakya ile Ekvador saat 16.00'da karşılaşacak. Toplam 8 takımın katıldığı UEFA Assist Turnuvası'nda Türkiye, Mali, Jamaika ve Suudi Arabistan A Grubu'nda; Ekvador, Guatemala, Fas ve Slovakya ise B Grubu'nda mücadele ediyor.

U18 Millî Takımımızın UEFA Assist Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Bitexen Antalyaspor)

Defans: Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mustafa Emir Akyıldız (Fenerbahçe A.Ş.), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Çağlar Kefkir (EMS Yapı Sivasspor), Kadir Subaşı (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Ege Arslan (Altınordu), Burak İngenç (Bitexen Antalyaspor), Kerem Arık (Manisa FK), Emre Gökay (EMS Yapı Sivasspor), Muhammed Sinan Kaya (EMS Yapı Sivasspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Çağrı Fedai (Fenerbahçe A.Ş.)

Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu

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