Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'yi 2-1 yendi

Kaynak: AA
Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'yi 2-1 yendi
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İngiltere ile karşılaştığı özel maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere ile karşılaştı.

Milli takım, Ömer Güleryüz'ün 17 ve 36. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İngiltere'nin golünü ise 50. dakikada Heald Martin kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın ve 26 Nisan'da olmak üzere Özbekistan ile iki hazırlık maçı yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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