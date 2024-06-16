Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Hong Kong Kolezyum'da oynanan mücadelenin setleri 3-0 (14-25, 14-25, 19-25 ) sona erdi.

aa-20240616-34895159-34895149-brezilya-turkiye-001.jpg

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, bu mağlubiyetle dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptırdı.

aa-20240616-34895159-34895148-brezilya-turkiye.jpg

Ay-Yıldızlı ekibimizin FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi de belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

aa-20240616-34895159-34895152-brezilya-turkiye.jpg

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya-ABD

İlgili Haberler
Ahh be Zehra Güneş çok kraliçesin. Viral oldu
Hande Baladın gerçeği ortaya çıktı
Hande Baladın gerçeği ortaya çıktı
Altın Kızlar'ın çabası yetmedi. Brezilya birinciliği garantiledi
Son Haberler
Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Yerel Haberler
Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
16 bin acemi kasap yaralı! Bayramın ilk günün bilançosu belli oldu Sağlık
16 bin acemi kasap yaralı! Bayramın ilk günün bilançosu belli oldu
Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı Gündem
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Çatıda mahsur kalan kargayı polisler kurtardı Yaşam
Çatıda mahsur kalan kargayı polisler kurtardı
Diyarbakır’da örtü yangını Gündem
Diyarbakır’da örtü yangını