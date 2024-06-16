Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Hong Kong Kolezyum'da oynanan mücadelenin setleri 3-0 (14-25, 14-25, 19-25 ) sona erdi.

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, bu mağlubiyetle dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptırdı.

Ay-Yıldızlı ekibimizin FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi de belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya-ABD