Tek bir IBAN işlemine bile rekor ceza kesilecek. 30 bin, 45 bin, 90 bin

Yeni Torba Yasa Teklifi'nde yer alan ayrıtılar teker teker belli olmaya başladı. Emlak sektörünü sevindiren gelişmeler olurken işletmelere kesilecek cezalar ise dudak uçuklattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son yaptığı açıklamaya göre teklif kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Ardından yasalaşacak. Peki yeni Torba Yasa'da vatandaşı ilgilendiren hangi maddeler bulunuyor.

Tasarıda özellikle gayrimenkul sahipleri için önemli düzenlemeler planlanırken, gelen tepkiler üzerine bazı maddelerde geri adım atılarak tekliften çıkarıldı.

Örneğin, gayrimenkullerde 5 yıl elde tutma durumunda uygulanan vergi istisnası ve düşük kira alanlara uygulanan vergi istisnasının ortadan kaldırılması maddeleri teklife giremedi. Ayrıca, tapuda gerçek bedele rayiç belirleme yapılması önerisi de kabul görmedi.

Yeni tasarı ile birlikte kira ödemelerinde yeni bir uygulama devreye alınacak. Kiracının ev sahiplerine eğer elden ödeme yaparsa, bu durumun tespit edilmesi halinde kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Bir yıl boyuncu toplam ceza miktarı 20 milyon liraya geçemeyecek.

IBANCILARI DEV CEZA GELİYOR

Başkasının IBAN'ını veya POS cihazını kullananlara yönelik de yüklü miktarlarda para cezası kesilecek. Başkasının POS cihazını kullananlara, defter tutanlara 45 bin lira, işletme hesabı tutanlara ise 90 bin lira ceza verilecek.

Başkasının IBAN'ını kullanan ve kullandıran iş yeri sahipleri işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında, asgari 30 bin lira ceza ödemek zorunda kalacak.

USULSÜZ FATURA KESENLERDE MERCEK ALTINDA

Fatura düzenlemeyen işletmelere, konunda belirtilen belgeler yerine yerine başka belge düzenleyenlere ve ödemelerde banka zorunluluğuna uymayanlara çeşitli miktarlarda cezalar verilecek. Özel usulsüzlük cezaları başlığı altındaki bu yaptırımlarda yıllık tavan limiti konulacak.

Tasarı Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının alınmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak yasalaştırılacak.