Hükümetin ikinci dilenci zammı teklifini reddeden Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı

Kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Memur-Sen, yaklaşık 6,5 milyon kamu işverenini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin dün sunduğu 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 zam teklifini 81 ilde eş zamanlı protesto etme kararı aldı.

Memur-Sen'in "Kamu İşverenine Çağrımızdır" başlıklı açıklamasında "Kamu personelinin emeğine karşılık aldığı ücretin, ekonomik sıkılaşma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesi anlayışı derhal terk edilmelidir. Alın terinin hakkından tasarruf olmaz" denilerek tepki gösterildi.

"Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denilen açıklamada, "Toplu Sözleşme Masasından hayal kırıklığıyla mı yoksa emeğin kıymetinin karşılık bulduğu, adaletin tesis edildiği bir zeminde mi kalkılacağını belirleyecek Kamu İşverenin tutumudur" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ikinci zam teklifini açıklamasının ardından "Hayret ediyoruz, masaya doğru düzgün tekliflerle gelinmeli" diye konuşmuştu.

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.