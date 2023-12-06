Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Bir karikatür ile gündemin her detayını çözümleyen ödüllü karikatürist Emre Ulaş, bu defa Erdoğan’ın doktor karşısındaki son durumunu resmetti. Tıp biliminin yetersiz kaldığı bu sorun karşısında Erdoğan’ın kulak çınlamasının sebebi belli oldu.

Erdoğan’ın kronik kulak çınlaması şikayetiyle gittiği doktordan aldığı cevap karikatür bu şekilde resmedildi:

Karikatürde, kulak çınlaması şikayetiyle doktora giden Erdoğan’a, “Efendim kronik kulak çınlamalarınız için maalesef tıbbın yapabileceği bir şey yok. Özellikle her ay TÜİK’in enflasyon açıklamaları işte böyle daha da çok tetikleyecek.” cevabını alıyor.

Karikatürde Erdoğan’ın doktorun yanıtı karşısında kulaklarını tıkaması sonrası ‘Çın’,’Çın’,’Çın’,'Çın' görselleriyle anlatıldı.