Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulak çınlamasının sebebini çizdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Bir karikatür ile gündemin her detayını çözümleyen ödüllü karikatürist Emre Ulaş, bu defa Erdoğan’ın doktor karşısındaki son durumunu resmetti. Tıp biliminin yetersiz kaldığı bu sorun karşısında Erdoğan’ın kulak çınlamasının sebebi belli oldu.

Erdoğan’ın kronik kulak çınlaması şikayetiyle gittiği doktordan aldığı cevap karikatür bu şekilde resmedildi:

mizah-tarihine-gececek-karikatur-emre-ulas-cizdi-yenicag.jpg

Karikatürde, kulak çınlaması şikayetiyle doktora giden Erdoğan’a, “Efendim kronik kulak çınlamalarınız için maalesef tıbbın yapabileceği bir şey yok. Özellikle her ay TÜİK’in enflasyon açıklamaları işte böyle daha da çok tetikleyecek.” cevabını alıyor.

Karikatürde Erdoğan’ın doktorun yanıtı karşısında kulaklarını tıkaması sonrası ‘Çın’,’Çın’,’Çın’,'Çın' görselleriyle anlatıldı.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Kadının hali ortaya çıktı. Emre Ulaş dayak yiyen adaleti ve kadını çizdi
Haldır haldır kaşındıran karikatür geldi. Emre Ulaş çizdi
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu (!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi
Emekliye verilecek maaş zammı belli oldu(!) Emre Ulaş çizdi
Gülmekten başınızı döndürecek karikatür. Emre Ulaş çizdi
Paranın nerede olduğunu açıkladı. Emre Ulaş vatandaşa büyük hizmet etti
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Saray'da konuştuğu için kırılan aynayı çizdi. Emre Ulaş hicvin kralını yaptı
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak Spor
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti Magazin
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok Spor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz Spor
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz