Emeklinin moraran yüzü açıklandı. Doymayan beşli çetenin hangi proteinle beslendiğini Emre Ulaş ortaya çıkardı

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, iktidardan emekli maaşına zam bekleyen vatandaşları ve iktidarın emekli maaşına zam için sergilediği tutumu karikatürize etti.
İŞTE O KARİKATÜR:
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Usta karikatürist Emre Ulaş, iktidardan emekli maaşına zam bekleyen vatandaşların içler acısı halini hiciv ve mizah dolu bir dille karikatürize etti.
Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, iktidardan emekli maaşına zam bekleyen vatandaşları ve iktidarın emekli maaşına zam için sergilediği tutumu karikatürize etti.
İŞTE O KARİKATÜR: