Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, iktidarın ekonomik politikaları nedeniyle artan enflasyon ve ekonomik kriz sonrası kiraya zam yapmak zorunda kalan ev sahiplerini ve bu zamların altında kalan kiracıları anlatan bir karikatür çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler' başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda bir kiracıyla arasındaki diyaloğu anlattı.

Erdoğan, ev sahibinin kirayı 2 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarmasına karşı ev sahibine "Sende vicdan var mı?" diyerek tepki gösterdi.