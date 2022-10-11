Motorine bir zam daha geldi

Cuma günü 98,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün 97,92 dolara, bugün ise 97.00 dolara düştü. Bu düşüş bile motorin zammını durdurmadı.

OPEC, gelecek ay günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltacağını açıklamasının ardından, hükümet motorine 6 günde 4. zammı yaptı. Bugün motorin 1,39 TL daha zamlandı.

Yapılan son zamla motorinin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 28.55, Avrupa Yakası'nda 28.53, Ankara'da 28.64, İzmir'de ise 28.67 TL'den depolara dolduruluyor.

Son 2 zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.61, Avrupa Yakası'nda 20.60, Ankara'da 20.74, İzmir'de ise 20.73 TL'den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL, benzinin ise 12,29 TL idi.

Zamların artık bardağı taşırdığını belirten bir dizel araç sahibi "Hükümet son kozlarını oynuyor. Asgari ücrete zam yapsa ne olacak. Uzmanlar şimdiden enflasyon sıfır bile çıksa vergilere yapılacak zammı yüzde 120 olarak açıklıyor. Asgari ücrete yapamaz da 10 bin TL yapsa beyaz peynirin kilosu da 300 TL'ye çıkar. Bu artışı diğer ürünler takip eder. Ben nakliye işi yapıyorum. Dün en kısa mesafeyi 350 TL'ye taşıyordum. Bu zamla fiyatımı 400 TL'ye çıkardım. Olan burada vatandaşa oluyor. Bu zammı yapmasam bu para benim cebimden çıkacak" yorumunu yaptı.