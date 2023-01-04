En ucuz otomobile 50 bin TL zam geldi. Frenleri patlayan fiyatların listesi açıklandı

Otomobil sektörü de zam yağmuruna takıldı.

Dünyaca ünlü otomobil markası MG (Morris Garages)’nin 2023 ocak ayı fiyat listesi belli oldu. MG, yeni yılda fiyat listesini ilk güncelleyen markalardan biri oldu.

Donanım Haber’de eyr alan bilgilere göre, bu yıl içerisinde yenilenen ZS EV ve yeni MG4 gibi modellerini göreceğimiz MG'nin güncel 2023 Ocak fiyat listesinde yüzde 3-4 civarında zam görülüyor.

Şu anda MG'nin Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobili MG ZS'nin giriş seviye fiyatı geçen ay 563.600 TL seviyesindeydi. Yeni yılda gelen zammın ardından ÖTV diliminin de değişmesiyle birlikte 50 bin TL civarında artarak 615.000 TL'ye çıktığı görülüyor.

890 BİN TL’DEN 929 TL’YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz aylarda 1.5 litre T-GDI benzinli motoruyla satışa sunulan MG HS'de de benzer oranda bir artış görülüyor. Geçen ay 890 bin TL olan Comfort donanım seviyesinin fiyatı yeni yılda 929 bin TL'ye yükselmiş. Luxury donanım seviyesi ise Ocak 2023'teki 1.029.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyetli alım için belirlenen limitin üzerine çıkmış durumda.

İşte 2023 Ocak MG fiyat listesi: