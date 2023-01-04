En ucuz Hyundai bakın kaç para oldu. Araba almak hayalden de öte

Yeni yılın hemen ardından Hyundai fiyatlarını güncelleyerek paylaştı. 2022 ve 2023 model Hyundai otomobil fiyatlarında versiyona göre yüzde 10'a varan zam söz konusu.

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, Hyundai i10'un 1.0 MPI 67 PS Jump manuel vitesli en ucuz versiyonu son zamla birlikte 335.000 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 313.000 TL idi. Bu versiyonun 2023 model yılı fiyatı ise 344.000 TL. 2023 model Hyundai i10'un en pahalı versiyonu 420.000 TL'ye yükselmiş durumda.

Hyundai i20 fiyatı Ocak 2023 itibarıyla 391.213 TL'den başlıyor. Geçen ay bu fiyat 378.000 TL seviyesindeydi. 2023 model Hyundai i20 için biçilen en ucuz fiyat ise 430.500 TL. i20'nin fiyatı 545.000 TL'ye kadar uzanıyor.

2023 model Hyundai Tucson'un başlangıç fiyatı 1 milyon TL sınırına dayandı. Geçen ay 898.000 TL'den başlayan SUV modelin en ucuz versiyonu artık 952.000 TL. Tucson fiyatları Hibrit 4x4 versiyonla birlikte neredeyse 1.5 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

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