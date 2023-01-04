Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta sergilenecek. Hangi modeller fuarda olacak?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinlikte Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil modeli için seri üretim faaliyetlerini resmen başlattı.

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak'ta düzenlenecek CES'e "Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak" başlığıyla hem dijital hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katılacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dünya marka tanıtımını gerçekleştirdiği CES'te, bu yıl kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarlayan Togg, "Dijital Mobilite Bahçesi" adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Togg'un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu "Dijital Mobilite Bahçesi", mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.

Sfitdelete’de yer alan bilgilere göre, Togg’un ürün yelpazesinde yalnızca C-segment SUV bulunmuyor. Şirket, ilerleyen dönemlerde Sedan, Xcoupe, Kompakt SUV ve MPV modellerini de sürücülerin beğenisine sunacak. Durum böyle olunca yakında başlayacak CES 2023 için heyecanla bir bekleyiş söz konusu.

Togg, geçen yıl düzenlenen CES 2022‘ye katıldı ve fuarda Sedan konseptini görücüye çıkardı. Henüz tam olarak belli olmasa da CES 2023 için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Zira firma, kısa bir süre önce yaklaşan fuarla ilgili bir paylaşım daha yaptı ve bir modelin ön tasarımından ipuçları verdi. Bu da fuarda yeni bir konsept otomobil gösterileceği iddialarına neden oldu.

Geçen yılki CES 2022 öncesi de benzer bir hamle yapan Togg, fuarda Sedan konseptini tanıtmıştı. Hatta 4 Ocak 2022’de otomobilin ön tasarımından ipuçları verildi. Firmanın kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda da benzer bir durum mevcut. Bu noktada Sedan ve XCoupe modellerine benzemeyen kaslı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bu da gözlerin tasarımları belli olmayan Kompakt SUV ve MPV modellerine çevrilmesine neden oldu.