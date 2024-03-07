Morutan Galatasaray maçında yaptığı hareketle ödül aldı

Kaynak: Futbol Federasyonu
Morutan Galatasaray maçında yaptığı hareketle ödül aldı
TFF'nin şubat ayı fair play ödülleri açıklandı. 'En Centilmen futbolcu' Ankaragücü'nden Morutan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Fair Play Ödülleri’nin Şubat 2024 dönemi kazananları açıklandı.

Ali Erten başkanlığındaki TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Şubat ayı için değerlendirmelerini tamamladı. Kurul; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin’den oluşuyor.

Kurulun değerlendirmelerine göre, “En Centilmen Futbolcu” ve “En Centilmen Teknik Direktör” ödülleri şu şekilde verildi:

En Centilmen Futbolcu: Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü) Gerekçe: 18 Şubat 2024’te gerçekleşen MKE Ankaragücü - Galatasaray maçında, oyun durduğunda tribünden atılan bir su şişesini yakalayarak, Galatasaraylı Berkan Kutlu’yu yaralanmaktan koruyan Morutan, bu davranışıyla Fair Play ruhunu yansıttığı için ödüle layık görüldü.

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En Centilmen Teknik Direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor) Gerekçe: Abdullah Avcı, Yukatel Adana Demirspor maçı sonrası, sarı kart görmesine sebep olan davranışı için hakeme hak vererek özür diledi ve bu davranışıyla Fair Play değerlerini benimsediği için ödül aldı.

Ayrıca, TFF’nin belirttiğine göre, 10 Şubat 2024’te oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında, Barış Alper Yılmaz’ın hakem Cihan Aydın’a topun kendisinden çıktığını belirterek kararını düzeltmesi, Fair Play anlayışına uygun bir davranış olarak kabul edildi.

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