Union Saint-Gillion Fenerbahçe maçını kim kazanacak? Yapay zeka maç başlamadan sonucu açıkladı

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Union Saint-Gillion Fenerbahçe maçını kim kazanacak? Yapay zeka maç başlamadan sonucu açıkladı
Microsoft yapay zekası Copilot Union Saint-Gillion Fenerbahçe karşılaşmasının kaç kaç biteceğini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gillion ile karşılaşacak.

Bugün TSİ 23.00’te Stade Joseph Marien Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi maçın skorunu Microsoft yapay zekası Copilot’a sorduk.

İşte Copilot’un cevabı:

BELÇİKA'DA LİDER

"Union Saint Gilloise, Belçika Ligi’nde lider durumda ve son 10 maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise Süper Lig’de ikinci sırada ve son 10 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. İki takım da UEFA Konferans Ligi’nde gruplarını lider bitirdi.

GENÇ BİR TAKIM

Fenerbahçe’nin kadrosunda daha çok tanınmış ve tecrübeli oyuncular var, ancak Union Saint Gilloise de genç ve yetenekli bir takım. Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibin gücünü bildiklerini ve ciddiye aldıklarını söyledi. Union Saint Gilloise’nin teknik direktörü Felice Mazzu ise Fenerbahçe’yi favori gösterdi, ancak sürpriz yapabileceklerini de belirtti.

1-1 BİTECECEK

Bence bu maç çok çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Her iki takım da gol atabilir, ancak kimse fark yaratamayabilir. Benim tahminim 1-1"

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