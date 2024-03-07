Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor

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Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor
Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Birmingham City maçındaki performansıyla haftanın 11'ine seçildi.

Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship liginde haftanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Hull City forması giyen genç yıldız, haftanın en iyi 11’ine seçilerek başarısını taçlandırdı.

Birmingham City ile 1-1 sonuçlanan maçta gol veya asist yapamasa da, Ömür 74 kez topa dokunarak ve %91 pas başarısı göstererek etkili bir performans sergiledi.

Sahada 47 kez pas denemesinde 43 başarılı pasla oyun kurucu rolünü üstlendi, 3 kilit pas verdi ve 2 uzun pasında da hedefini buldu. Ayrıca 1 şutu bloke ederek defansif katkıda da bulundu.

79. dakikada oyundan alınan Ömür’ün yerine giren oyuncu, Hull City’nin kalesinde golü gördü. Takımının tek golünü ise 25. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Trabzonspor’dan ara transfer döneminde Hull City’ye katılan Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaparak katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyeri boyunca toplam 211 resmi maçta 25 gol atıp, 36 asist yaparak önemli bir iz bıraktı.

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