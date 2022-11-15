Benzine bu gece yarısı zam geliyor

Doların önlemez yükselişi, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bütçe açığını kapatmak için tütün, alkol ve akaryakıt fiyatlarına sürekli zam yapan hükümet bugün motorine 1.56 TL indirimcik yapmıştı. İndirimin pas geçtiği benzine ise bu gece yarısından sonra 1 lira 31 kuruş zam yapacak.

Son dakika değişikliği olmazsa benzine yapılacak 1 lira 31 kuruş zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarasından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 24 lira 01 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 liraya yükselecek. Benzin Ankara'da 24 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 17 kuruşa depolara doldurulacak.

Zam pas geçtiği ve bugün iNdirim yapılan motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 85 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 83 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 96 kuruşa, İzmir'de ise 24.99 kuruştan depolara doldurulacak.

Geçen ay benzin ile motorin arasındaki fark 8 TL sınırına dayanmıştı. Benzine yapılan zam sonucu aralarındaki fark İstanbul'un Adadolu Yakası kıstas alındığında 84 kuruşa düşecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.