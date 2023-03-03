İndirimcikler sonrası dev zam geliyor. Depoları fulleyin

Otomobil sürücülerine kötü haber geldi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı. 14 Şubat’ta benzin grubunda ise 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL zam gelmişti. 23 Şubat Perşembe) itibariyle geçerli olmak üzere 48 kuruşluk bir indirim geldi. Benzine gelen indirim sonrasında 24 Şubat Cuma) gününden itibaren motorinin litre fiyatı da 63 kuruş ucuzladı. LPG'de ise fiyat değişimi yaşanmadı.

MOTORİNE 91 KURUŞ ZAM

Gelen indirimlerden 1 hafta sonra akaryakıt ürünlerine ilk zam geldi.

Motorine bu gece yarısından itibaren 91 kuruş zam bekleniyor. 91 Kuruşluk dev zam 04 Mart 2023 00:00 itibariyle akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20,48 TL

Motorin fiyatı: 21,63 TL

LPG fiyatı: 12,07 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,84 TL

Motorin fiyatı: 21,03 TL

LPG fiyatı: 12,26 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,81 TL

Motorin fiyatı: 21,11 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 21,09 TL

Motorin fiyatı: 21,31 TL

LPG fiyatı: 11,67 TL

ADIYAMAN

Benzin fiyatı: 21,13 TL

Motorin fiyatı: 21,41 TL

LPG fiyatı: 11,68 TL

DİYARBAKIR

Benzin fiyatı: 21,47 TL

Motorin fiyatı: 22,74 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

GAZİANTEP

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 22,44 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

HATAY

Benzin fiyatı: 21,06 TL

Motorin fiyatı: 21,36 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

KAHRAMANMARAŞ

Benzin fiyatı: 21,13 TL

Motorin fiyatı: 21,41 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

KİLİS

Benzin fiyatı: 21,03TL

Motorin fiyatı: 21,32 TL

LPG fiyatı: 11,56 TL

MALATYA

Benzin fiyatı: 21,14 TL

Motorin fiyatı: 21,42 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 21,02 TL

Motorin fiyatı: 21,31 TL

LPG fiyatı: 11,85 TL

ŞANLIURFA

Benzin fiyatı: 21,18 TL

Motorin fiyatı: 21,44 TL

LPG fiyatı: 11,98 TL

BENZİN VE MOTORİN 2022 YILINDA NASILDI?

2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.