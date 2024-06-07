Motosiklet sürücü minibüse çarpmıştı! Yaşam mücadelesi 3 gün sürdü

Geçtiğimiz hafta salı gecesi, İzmir Yunus Emre Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 civarında 4232 Sokak üzerinde, Yusuf Göktaş'ın kullandığı 45 ABH 034 plakalı motosiklet, H.Ç. yönetimindeki aynı plakaya sahip minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Göktaş, yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, polis ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Minibüs sürücüsü H.Ç., ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ağır yaralanan Yusuf Göktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.