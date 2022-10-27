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MSB duyurdu. Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:25
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MSB duyurdu. Bir askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu. Bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.(AA)

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Tekin Ertürk
27.10.2022 08:27
Umarım Soylu'da ÇOOOOK istediği şehitliğe kavuşur.  
 
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