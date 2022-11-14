Muğla Büyükşehir Belediyesi kadrolu personel alacak

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kadrolu Ziraat Mühendisi, Biyolog ve Kimyager alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Personel alımında adaylarda aranan ortak nitelikler nelerdir.

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Ziraat Mühendisi alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Bodrum, Maramris, Ortaca ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Biyolog alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Milas ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Kimyager alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Menteşe ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.