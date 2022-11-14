14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadrolu personel alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kadrolu Ziraat Mühendisi, Biyolog ve Kimyager alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:08
Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadrolu personel alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadrolu personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kadrolu Ziraat Mühendisi, Biyolog ve Kimyager alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Personel alımında adaylarda aranan ortak nitelikler nelerdir.

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Ziraat Mühendisi alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Bodrum, Maramris, Ortaca ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Biyolog alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Milas ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Kimyager alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Biyosidal mesul müdürlük belgesine sahip olmak, Tercihen Menteşe ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.