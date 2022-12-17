17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla’da ev yangını

Muğla'da ahşap bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:37
Takip Et

Muğla'da ahşap ev alev alev yandı

Muğla’da ev yangını
+
Aa
-

Muğla’nın Datça ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Datça kırsal Sındı Mahallesi Zeytincik Sokakta bulunan ahşap evde yangın başlaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi hasar oluştu. Yangının evdeki elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
4
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
5
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
6
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkıştı cezaevini boyladı
﻿Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkıştı cezaevini boyladı
﻿Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkıştı cezaevini boyladı
﻿Göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi
﻿Göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi
﻿Göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi
﻿Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü
﻿Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü
﻿Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.