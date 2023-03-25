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Flaş... Flaş... Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek için gereken 100 bin imzayı topladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:00
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Muharrem İnce 100 bin imzayı geçti

Flaş... Flaş... Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı
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İnce, 100 bin imzayı açarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ardından üçüncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam." ifadelerine yer verdi.



İmza süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek.

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA
Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek. Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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