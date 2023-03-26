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Muharrem İnce'ye imza vermek için gelen AKP'li ablalar teyzeler sosyal medyayı salladı

100 bin imzayı aşarak Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce için AKP'liler'in otobüslerle getirilerek imza verdiği iddia edildi. Söz konusu iddia sosyal medyada bir videoyla paylaşıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:33
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Muharrem İnce'ye imza verenlerin AKP'liler olduğu iddia edildi

Muharrem İnce'ye imza vermek için gelen AKP'li ablalar teyzeler sosyal medyayı salladı
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Editör: Gülsüm Acıyan

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan 11 Cumhurbaşkanı adayı için imza toplama çalışmaları devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından sosyal medyada AKP'liler'in imza verdiği haberleri ortaya atıldı. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki iddiaya göre, bazı AKP'liler'in otobüslerle ilçe seçim kurullarına götürülerek Muharrem İnce için imza attığı görüldü.

Söz konusu videoda "AKP'liler, otobüslerle ilçe seçim kurullarına götürülerek Muharrem İnce için imza atıyor." denildi. 

Sosyal medyadaki paylaşım ise şöyle: 


Toplanan imzaların ardından açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Her türlü engellemeye baskıya iftiraya pabuç bırakmadık. Ben imza verenleri kutluyorum ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir." dedi.

İnce, ayrıca "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" ifadesini kullanmıştı. 

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