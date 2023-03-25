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  • Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'yi çıldırtacak sözler. İnce'ye imza verenler bile gülüyor

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'yi çıldırtacak sözler. İnce'ye imza verenler bile gülüyor

Şahan Gökbakar Cumhurbaşkanlığı için imza toplayan Muharrem İnce’ye gönderme yaparak, “Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya” dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:19
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Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'yi çıldırtacak sözler

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'yi çıldırtacak sözler. İnce'ye imza verenler bile gülüyor
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 imza toplayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 3. günün sonunda 76 bin 901 imzaya ulaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, “3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Komedyan Şahan Gökbakar da İnce'nin imza sürecini ironik paylaşımlarla yorumladı.

Gökbakar, İnce'nin nu tweetini kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya.

“BU NASIL BİR ÖZGÜVEN"

Gökbakar başka bir tweetinde ise yine İnce'yi eleştirerek "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya... 3 günde 50-60 bin imzayı zor topluyorsunuz, 'Yüzde 60'la Cumhurbaşkanı olacağım' diyorsunuz... Bu nasıl bir öz güven vallaha ben daha anlayamadım.." dedi.

 

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