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Muharrem İnce Babala TV çekimlerinde gençleri azarladı. İnce'nin agresif tavırları gündem oldu

Babala TV’ye katılan Muharrem İnce’nin program sonunda sergilediği agresif tavırlar gündem oldu. Dün 21.00’da başlayan çekimler 04.00’da sona erdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:19
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Muharrem İnce Babala TV'de sinirlenince gençleri azarladı

Muharrem İnce Babala TV çekimlerinde gençleri azarladı. İnce'nin agresif tavırları gündem oldu
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'nin konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.

Dün 21.00’da başlayan Babala TV program çekimleri, 04.00’da sona erdi

Program boyunca Muharrem İnce'nin agresif tavırlar sergilemesi ve soru soranları azarlaması gündem oldu.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde İnce'nin Avrasya Araştırma'nın kurucusu anketçi Kemal Özkiraz'la ilgili "Tetikçi" ifadelerini kullandığı görüldü.

İNCE’YE CEVAP VERDİ

Kemal Özkiraz söz konusu videoyu alıntılayarak Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

Kendisine tetikçi diyen İnce'ye Özkiraz, Twitter hesabından, "Sen içi boş bir tenekesin. Öyle tenekesin ki iki Cumhurbaşkanı adayının en kritik toplantısını beni şikayetle geçirecek kadar bomboş bir adamsın. Hele şu programın yayınlansın tetikçi kimmiş, uyduruk anketler nasıl ve kim tarafından yapılmış hepsini göreceğiz" diyerek yanıt verdi.

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