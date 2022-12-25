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Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin, “Eğer baktık ki millet onun arkasından gidiyor. Biz de gideriz kardeşim onun arkasından” diye konuştu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 03:34
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Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...

Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
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Sefaköy Kültür Merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşması’na katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce soruları yanıtladı. Programa Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever’in yanı sıra gençler katıldı.

“100 BİN KİŞİ İMZA VERİRSE ADAY OLACAĞIM”

DHA'nın haberine göre; gençlerin sorularını yanıtlamadan önce cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz” dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararla ilgili konuşan İnce “Ceza verilirken ne yaptılar? Karşı oy kullandılar mı? Ya da ona cezayı veren hakime, HSK üyeleri ne yaptı? İktidar ve muhalefet beraber yargının canına okudular” diye konuştu.

“MANSUR YAVAŞ’IN ARKASINDAN GİDERİZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğünü de ifade eden İnce, “İnsanların Cumhurbaşkanı olarak bir Mansur Yavaş isteği var bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Hiçbir itirazım yok. Ama aday olacak kişi de çıkıp ‘ben varım’ diyecek. Armut piş ağzıma düş olmaz böyle bu işler. O da çıksın, o zaman adaysa ‘adayım’ desin, bakarız duruma. Eğer baktık ki millet onun arkasından gidiyor. Biz de gideriz kardeşim onun arkasından” diye konuştu.

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