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Devlet Bahçeli Erdoğan'a oy istemek için miting yaptı. Anket şirketlerine tepki gösterdi

Erdoğan'a oy istemek için miting yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerini hedef aldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 19:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'a oy istemek için miting yaptı. Anket şirketlerine tepki gösterdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'a oy istemek için miting yaptı. Anket şirketlerine tepki gösterdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. 

Son anketlerde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı artarken, Bahçeli, anket şirketlerine yüklenerek, "Bizim anketlerimiz A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil. Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra Bursa'ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A'dan Z'ye Türkiye'dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılsın.

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah'ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız. Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolanmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Tacizlerine son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz oturduğu adalar hakkımızdır, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler , alayını göndeririz.

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MHP Var mı?
11.09.2022 20:12
Bahçeli sen niye aday değilsin? AKP oy istersen ben niye MHP de olayım? Aklıma yatarsa gider AKP oyumu veririm... Sana mı soracağım senin işaretini bekleyecek kimse yok artık MHP li.  
 
Bozok'lu
11.09.2022 20:11
Bu AKP ye oy istedikçe AKP eriyor  
 
Okur
11.09.2022 20:01
Daha çok dolaşırsın ama bak bakalım barajı geçebilecek misin?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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