Devlet Bahçeli Erdoğan'a oy istemek için miting yaptı. Anket şirketlerine tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

Son anketlerde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı artarken, Bahçeli, anket şirketlerine yüklenerek, "Bizim anketlerimiz A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil. Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra Bursa'ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A'dan Z'ye Türkiye'dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılsın.

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah'ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız. Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolanmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Tacizlerine son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz oturduğu adalar hakkımızdır, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler , alayını göndeririz.