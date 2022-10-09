Zafer Partisi'nde bir istifa daha. İstanbul İl Teşkilat Başkanı istifa etti

Zafer Partisi’nde istifa krizi yaşanmaya devam ediyor. Partiden istifa eden son isim İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Ayabakan oldu. Ayabakan’ın istifa etmeden hemen önce sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ise dikkat çekti. Ayabakan, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Menfaatleri için eğilenler; Dik duran insanlardan nefret ederler...”

Zafer Partisi’nde son üç günde istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. 6 Ekim Perşembe günü Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resul Karaüzüm il yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklamıştı. Karaüzüm, toplumun inancıyla alay ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emrah Dağtekin’in genel başkana yakın koruma yapılmasına tepki göstererek il yöneticileriyle birlikte istifa etti.

Aynı gün İstanbul İl Başkanı Mustafa Can da istifa ettiğini açıklamıştı. Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.

7 Ekim Cuma günü ise Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, sosyal medya hesabından istifa ettiğini şu ifadelerle duyurmuştu: “Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...”

Yaşanan istifa krizinin ardından gözler Zafer Partisi Genel Merkezi'ne çevrilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.