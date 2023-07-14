Mustafa Destici: Kız çocukları için ayrı okullar açılmalı. Her ilde en bir kadın hastanesi de olmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber yayınında eğitim sistemine ilişkin, kız çocukları için ayrı okul açabileceklerine yönelik sözleri büyük tepki toplamıştı.

Gelen tepkilere karşı Bakan Tekin'e Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi.

"TEREDDÜTSÜZ KATILIYOR VE DESTEKLİYORUM"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum." diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir.

Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…

"HAYATIMIZI BATI'YA YA DA SOLA GÖRE DİZAYN ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız. Hayatımızı, eğitim sistemimizi, üniversitelerimizi ya da hastanelerimizi emperyalist Batı'ya ya da sola göre dizayn etmek zorunda değiliz. İlim nerede ise gidip alırız. Lâkin, yöntemi kendi inanç ve kültür değerlerimize göre kurgulayıp uygulamalıyız."

"O LAİKLİĞİ KALDIRMAK GEREKİR"

Destici'nin paylaşımını alıntılayan Ayasofya Cami eski imamı Mehmet Boynukalın'dan skandal ifadeler geldi. Bakan Tekin'in sözlerini destekleyen Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir." ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU?

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne süren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" demişti.