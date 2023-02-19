19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem profesörü Naci Görür vatandaşın kime oy vermesi gerektiğini açıkladı

Deprem profesörü Naci Görür vatandaşın kime oy vermesi gerektiğini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından vatandaşlara kime oy vermesi gerektiğini söyledi. Görür, "Yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver." dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:04
Takip Et

Naci Görür'den oy çağrısı

Deprem profesörü Naci Görür vatandaşın kime oy vermesi gerektiğini açıkladı
+
Aa
-

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlere dikkat çekerek, yaklaşan seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. 

Vatandaşlara oy tercihleri konusunda dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Görür, deprem konusunda ciddi vaatleri olan partilere oy verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Görür, "17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani noldu miladımız?" ifadelerini kullandı. 

"YAŞAM HAKKINI HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTAN PARTİYE OY VER"

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu açıklamaları yaptı: 

"Sevgili halkıma sesleniyorum: Tam da bu ortamda, yakınlarımız göçük altındayken, acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık. Bir kaç ay sonra seçim olacak, siyasetçiler vaadlerde buluncak, kendilerini beğendirmeye çalışacaklar, senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin, bir partiyi beğenebilirsin ama herşey siyaset değildir.

Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaadlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver. 17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani noldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız. Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın, sevgiyle."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.