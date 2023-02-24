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YSK’dan seçim ertelemesi talebine net yanıt

Yüksek Seçim Kurulu, depremler sonrasında seçimlerin ertelenebileceği tartışması sürerken çarpıcı bir karara imza attı. YSK, Elazığ’ın Güneykent mahallesi muhtarlık seçiminin belirlenen tarihte yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:31
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YSK’dan seçim ertelemesi talebine net yanıt

YSK’dan seçim ertelemesi talebine net yanıt
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Peş peşe yaşanan depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, seçimlerin ertelenebileceği tartışması da siyasetin gündemine geldi. Tartışmalar sürerken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) dikkat çeken bir karar geldi.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK’nin bugünkü toplantısında Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu’nun Güneykent (Elazığ) mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip/ertelenemeyeceğine yönelik sorusuna, “Belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği” şeklinde karar verdiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Deprem felaketinin ardından seçimlerin ertelenebileceği tartışması kamuoyunun gündemine gelmişti. AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi talebinde bulunarak, “Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir” demişti.

Muhalefet ise Arınç’ın açıklamasına tepki göstererek, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin erteleneceğine ilişkin tartışmaya yönelik, “Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!” ifadelerini kullanmıştı.

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