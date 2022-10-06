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Gülşen karakola gitti. İmza yerine elektronik parmak izi verdi

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Gülşen, bu sabah Levent Polis Merkezi'ne giderek elektronik parmak izi verdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:24
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Gülşen karakolda imza yerine parmak bastı

Gülşen karakola gitti. İmza yerine elektronik parmak izi verdi
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Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. 

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. 

Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI

Öte yandan 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edilmişti. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyordu. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ünlü popçu, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

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