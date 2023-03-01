Eljif Elmas takımı hakkında konuştu. Spaletti'ye övgü yağdırdı

Napoli forması giyen Elif Elmas, İtalyan basınına bu sezon yakaladıkları çıkışı değerlendirdi.



Makedon futbolcu, "Takım olarak iyiyiz. Attığım goller için mutluyum, daha birçok maç var ve çift sayılara bile ulaşabilirim. Ligde 18 puan fark var, oynanacak çok sayıda maç var. Futbolumuzu düşünmeliyiz. Güzel şeyler yaptık, bunu sonuna kadar sürdürmeliyiz" diye konuştu.



Teknik direktör Luciano Spalletti ile ilgili de görüşlerini aktaran Makedon orta saha oyuncusu, "İlk günden beri onunla çalışmak bir zevk. Çocukken onu takip ederdim. Harika bir teknik diretör, kaliteli, iyi şeyler yapıyor. Spalletti olmadan bunları yapamazdık, o en önemli insan. Daha iyisini yapmak için onunla devam etmeyi umuyorum. Hala zor maçlarımız var ama neyi iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Napoli forması altında bu sezon 31 maça çıkan Elif Elmas, 6 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Napoli, 24 haftası geride kalan Serie A'da 65 puanla en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önünde lider olarak yer alıyor.

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