NASA gökyüzünün 12 yıllık değişimini fotoğrafladı

NASA, 12 yıl boyunca Dünya yüzeyinden gece tüm gökyüzünü fotoğrafladı ve arka arkaya getirerek fotoğrafları videoya dönüştürdü.

Gökyüzündeki değişimi ortaya çıkaran şey ise 2009'da fırlatılan WISE uzay teleskobu oldu. İlk olarak Güneş Sistemi'nin ötesini araştırmak için fırlatılan teleskop daha sonra Dünya'ya yakın nesneleri görüntüleme görevine dönüştürüldü.

Dünya'ya yakın nesnelerle birlikte Güneş etrafında dönen uzay teleskobu, her 6 ayda bir görüntü kaydetti. NASA'nın 12 yıl boyunca biriktirip sonunda bir araya getirdiği bu görüntülerde, milyonlarca nesnenin konumu ve parlaklığı ortaya çıkarıldı.

Independent'ta yer alan bilgilere göre uzay teleskobundan elde edilen veriler, gök cisimlerinin zaman içinde nasıl hareket ettiği ve değiştiğine dair verile sundu. Bu cisimler arasında asteroitler, yıldızlar ve kara delikler yer aldı.

Uvay teleskobunun kaydettiği görüntüler birleştirildiğinde gökyüzü haritaları ortaya çıktı. Gökbilimciler yeni çalışmada bu haritalardan 18'ini bir araya getirdi ve gökyüzünün 12 yıllık değişimini gösteren bir video oluşturdu.

NEOWISE'ın araştırmacıslarından, Arizona Üniversitesi'ndeki gökbilimci Amy Mainzer, "Dışarı çıkıp gece gökyüzüne baktığınızda hiçbir şey değişmemiş gibi görünebilir ama durum böyle değil" dedi ve cümlesini şöyle tamamladı:

Yıldızlar parlıyor ve patlıyor. Asteroitler vızıldayarak geçiyor. Kara delikler yıldızları parçalıyor. Evren gerçekten yoğun, aktif bir yer.

Teleskop, fırlatıldığından bu yana birçok etkileyici gök cismi keşfettiği ifade edildi. Bunlar arasında 260 kahverengi cüce yıldız olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda 27 Mart 2020'de kendisiyle aynı adı taşıyan NEOWISE kuyruklu yıldızını da bu teleskop tespit etti. Gök cismi, 1997'de keşfedilen Hale-Bopp'tan bu yana kuzey yarımküredeki en parlak kuyruklu yıldızlardan biri haline geldi.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan gökbilimci Peter Eisenhardt, "Uzay aracının bu kadar uzun süre çalışacağını hiç tahmin etmemiştik" ifadelerini kullandı:

Ayrıca bu kadar çok veriyle yapabileceğimiz bilimsel keşifleri tahmin edebileceğimizi de sanmıyorum.