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Asteroid'in yönü değişti. NASA: Dünyayı kurtarabiliriz

Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kapsamında fırlatılan uzay aracının çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiği duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:15
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NASA DART misyonuyla asteroidin yönünü değiştirdiğini açıkladı

Asteroid'in yönü değişti. NASA: Dünyayı kurtarabiliriz
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü iş birliği ile yürütülen ve Dünya’ya yakın nesnelere karşı bir "gezegen savunma yöntemini" test etmeyi hedefleyen ilk deney olan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) hedefine ulaştığını duyurdu.

ÇARPAN UYDU, ASTEROİDİN YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

NASA yazılı açıklamalarda bulundu, NASA’nın DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül’de çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiği ifade edildi.

"NASA, DÜNYA'YI SAVUNMA KONUSUNDA CİDDİ"

NASA, bir dizi uzay ve dünya tabanlı teleskopları kullanarak ölçümler yaptıktan uzay aracının etkisinin Dimorphos’un Didymos çevresindeki yörüngesini 32 dakika değiştirdiğini ve 11 saat 55 dakikalık yörüngeyi 11 saat 23 dakikaya kısalttığını kabul etti. NASA çarpışmadan önce Dimorphos’un minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etti. Erken veriler, DART’ın bu minimum ölçütü 25 kattan fazla aştığını gösterdi.

NASA Başkanı Bill Nelson konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bu görev, NASA’nın Evrenin bize sunduğu her şeye hazır olmaya çalıştığını gösteriyor.

DÜNYA ASTEROİD TEHDİDİNE KARŞI KORUNAYACAK

NASA’nın Gezegen Bilimleri Bölümü Direktörü Lori Glaze ise, “Bu sonuç, DART’ın hedef asteroid ile etkisinin tam etkisini anlamak için önemli bir adımdır. Her gün yeni veriler geldikçe gökbilimciler, DART gibi bir görevin gelecekte Dünya’yı bir asteroitle çarpışmaktan korumaya yardımcı olmak için kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılacağını daha iyi değerlendirebilecek” ifadelerini kullandı.

İLK DENEY OLDU

NASA, büyük asteroitlerin Dünya’ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021’de DART misyonunu başlatmıştı. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı 27 Eylül’de TSİ 02.15 sıralarında Dünya’dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarpmıştı. DART, Dünya’ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olarak kayıtlara geçti.

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