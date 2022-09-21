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NASA'dan Mars'a düşen meteor sesi kaydı

Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:21
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NASA Mars'a düşen meteor sesi kaydetti

NASA'dan Mars'a düşen meteor sesi kaydı
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Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan haberde, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza atıldığını duyurdu.

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetti.

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarının tespit edildiğini duyurdu.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, Mars'taki sismik titreşimleri de yakalamayı istemektedir.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturmaktadır.

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