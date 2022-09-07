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NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Kuzey Işıkları'nı (Aurora australis) fotoğraflarını paylaştı. Görüntülere bakanlar renklerin cümbüşüne bayıldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:40
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NASA'dan kuzey ışıkları paylaşımı yaptı

NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
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Kuzey Işıkları ya da kuzey aurorası olarak bilinen ışıklar, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara verilen addır.

Bilimsel adı Aurora borealis olan Kuzey Işıkları, renkleriyle kendine hayran bıraktı. Renklerinin yeşil ve kırmızıya dönük bir kırmızıdan oluştuğu görüldü.

NASA, KUZEY IŞIKLARI'NI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bir NASA astronotu tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaydedilen fotoğraflar, aurora örtülü Hint Okyanusu üzerinden yörünge geçişini göstermekteydi.
Uzay istasyonundaki astronotlar fenomenin eşsiz bir görüntüsünü elde ederken, doğa harikası Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi uzak kuzeydeki yerlerde de görülebiliyor.

 

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