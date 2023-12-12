Nasıl bir Survivor olacak?

TV8’de yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Survivor için geri sayım başladı. Program, bu sezon All Star formatı ile izleyici karşısına çıkacak.

Geçen yıl aldığı reytingler ile belki de Survivor tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, önceki akşam Survivor All Star 2024’ün takımlarını ve yayın tarihini açıkladı.

1 Ocak 2024 Pazartesi akşamı start alacak yarışma, bu sezon çok ses getireceğe benziyor. Çünkü daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerle birlikte bir hayli iddialı yarışmacılar da kadroda yer alıyor. Sakatlıkların yaşanmadığı, centilmence geçen bir sezon olsun.

2 yılda 5 kitap çıkardı

Gazeteci-yazar Tuğçe Yerdelen, son 2 yılda çıkardığı 5 kitap ile dikkat çekiyor. Yaşamını İzmir’de sürdüren yazarın ‘Sonu Gelmeyen Roman’ isimli kitabı, Artshop Şenay Akdamar Yayıncılık’tan çıktı.

Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Feminenartfest Kadın Kitaplığı’ projesinin bir parçası olan kitap; öyküler, denemeler, şiirler ve söyleşilerden oluşuyor. Kısa sürede bu kadar eseri yayımlamak herkesin harcı değildir. Meslektaşımı tebrik ediyorum. Satışı çok, okuru bol olsun.

Tuğçe Yerdelen’in ‘Bilin İstedim’ (şiir-2022), ‘Hepsi Yaşandı’ (röportaj-2022), ‘Pati’nin Doğum Günü Partisi’ (2023) ve ‘Hayatın İçinde Edebiyat’ (2023) isimli yayımlanmış kitapları bulunuyor.

‘Erik Dalı’ sahnesi çok konuşuldu

Adım Farah’ın (FOX TV) yayınlanan son bölümünde ‘Erik Dalı’nın oynandığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz’ın (Genco Özak) bir anda şarkının çalmaya başlamasıyla Tahir’in de (Engin Akyürek) kendisiyle oynamasını istemesi sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı. Behnam (Feyyaz Duman) ise, olan biteni anlamaya çalıştı.

Dizi, 26. bölümde final yapmaya hazırlanırken dizinin takipçilerinin ‘30 bölüme tamamlansın’ istediği gerçek olacak mı? Şu an için bir gelişme yok ama bunu önümüzdeki hafta göreceğiz.

Bu arada dizi, 24. bölümünde Total ve ABC’de ilk 10’a bile giremezken AB’de 9 oldu.