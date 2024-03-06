Alperen Şengün önce kırdı sonra yıktı

Houston Rockets'ın yıldızı milli oyuncumuz Alperen Şengün, evinde ağırladığı San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta kariyer rekorunu kırarak, rekorlar kırmaya devam etti.

Maçı 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Alperen, sayı ve top çalma kategorilerinde kariyer rekorlarını geliştirirken, NBA tarihinde bir maçta 45 sayı, 15 ribaund ve 5 top çalma yapan en genç oyuncu oldu.

Ayrıca Alperen, attığı 45 sayıyla NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu olmayı da başardı. Bu rekor, 12 Ocak 2009'da Indiana Pacers'a karşı 43 sayı atan Mehmet Okur'un elindeydi.

"BU MAÇA ÇOK KONSANTREYDİM"

Rockets tarihinde Yao Ming'den sonra en çok sayı atan pivot olan Alperen, maç sonrasında şöyle konuştu:

Hücumda ve savunmada harika bir geceydi. Maçtan önce de kendimi iyi hissediyordum, takım için önemli bir galibiyet aldık. Wemby ve San Antonio'yu evimizde yenmemiz ve daha sert oynamamız lazımdı. Bu yüzden daha çok konsantreydim ve kendimi daha iyi hissettim.

Rockets yıldızı, Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama'ya karşı sergilediği hücum ve savunma performansını ise şöyle değerlendirdi:

Başta Wembanyama'yı savunmuyordum ama sonra, özellikle son çeyrekte switch yaptığımız pozisyonlarda onu savunmaya başladım. Birkaç pozisyonda bire bir kaldık ve ona sayı vermemek için uğraştım. İyi bir iş yaptığımı düşünüyorum.