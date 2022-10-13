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Açıkladığı veriyi iktidar hiç beğenmeyecek. Ne yaptın sen TÜİK

TÜİK açıkladı sütteki kriz bir kez daha gözler önüne serildi. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 oranında azaldı. Sekiz aylık bazda ise düşüş oranı yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:42
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Ne yaptın sen TÜİK. Açıkladığı veriyi iktidar hiç beğenmeyecek

Açıkladığı veriyi iktidar hiç beğenmeyecek. Ne yaptın sen TÜİK
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Türkiye'de süt ürünleri üretimi üreticilerin maliyetlerini karşılayamaması nedeni ile azalıyor. Yaşanan krizi Türkiye İstatistik Kurumunun süt ve süt ürünleri üretimi ağustos verilerini yayımlaması bir kez daha gözler önüne serdi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 azaldı

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15.7, tereyağı üretimi yüzde 5.5 ve yoğurt üretimi yüzde 1.9 artarken; ayran üretimi yüzde 5.9, inek peyniri üretimi yüzde 4.1 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26.9, ayran üretimi yüzde 13.9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 5.2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.

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Abbas
13.10.2022 13:59
Gene de iyi, daha beteri olursa da şaşırmayın  
 
ihsan
13.10.2022 13:14
Allah gözünüzü doyursun. ya 3 kg süt 65 tl alıyoruz. üretici yeni zamla 8.5 tl satıyormuş. Bize 22 TL satılıyor süt üreticileri birliği ne bog yapıyor laf cambazlığından başka hiç bir şey  
 
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